«Астрал. 13-й этаж». Тизер с английскими субтитрами

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Обзор сериалов «Бэби-тур»: В Америку через постель Чтобы родить в США, нужно забеременеть в России

Интервью «Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбари» Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера

Спутник телезрителя «Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ

Главная тема Не с той ноги: как «Основной инстинкт» тряхнул Голливуд Свободная Шэрон Стоун в убийственной шутке Пола Верховена

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Новости кино Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» Действие развернется на российском чемпионате по клифф-дайвингу