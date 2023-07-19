«Романтик». Трейлер на французском языке

что почитать?

В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ

Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами

Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе

Интервью

«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбари»

Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера