«Романтик». Трейлер на французском языке

Обзор сериалов
Шпионский детектив с международным размахом
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ
Новости кино
Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами
Интервью
Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера
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Свободная Шэрон Стоун в убийственной шутке Пола Верховена
Новости кино
В прокате с 2 ноября
Интервью
В российский прокат фильм выходит 20 июля
Лайфстайл
Актёр считает, что не надо бояться “развала” страны
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