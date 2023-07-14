«Как звёзды»

Спутник телезрителя
13 июля, 20:00, СТС
Спутник телезрителя
14 июля, 21:00, Кино ТВ
Лайфстайл
Премьера фильма «Жанна Дюбарри»
Интервью
Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
Лайфстайл
Сейчас артистка сосредоточена на своём здоровье
Новости кино
Сериал выйдет в августе на платформах more.tv и Wink
Рецензии на фильмы
Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву
Новости кино
Завершились съемки очередной мелодрамы телеканала «Dомашний»
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