«Бей первой»

Заблудившись, Пятнистый встречает Синеглазку, другого динозаврика, потерявшего своих родных. Теперь им предстоит сражаться за свою жизнь вместе
Криминальная комедия о социопатке с необычным даром приносить удачу в любых аферах. В главной роли — Аглая Тарасова
Приключения смертников и их палачей на таинственном острове продолжаются
Действие разворачивается в далёком будущем, где люди и андроиды сосуществуют между собой. Робот-детектив Гезихта из Европола пытается раскрыть таинственную череду смертей
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