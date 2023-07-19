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«Настоящий рэп». 2 сезон. Тизер на английском языке

тизер

19 июля 2023
Продолжение истории о группе подруг из Майами, которые покоряют музыкальный олимп


видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Кевин БрэйДевон ТерреллДжабуки Янг-Уайт
фильмы
Настоящий рэп

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№ 1
Киноман1985   19.07.2023 - 15:38
Мягко говоря не очень. Так еще второй сезон. Про становление молодого коллектива интересно, если жанр другой, где петь приходится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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