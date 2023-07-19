«Настоящий рэп». 2 сезон. Тизер на английском языке

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19 июля, 10:10, МАТЧ!
Новости кино
Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами
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Свободная Шэрон Стоун в убийственной шутке Пола Верховена
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Шпионский детектив с международным размахом
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В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская
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Режиссёр объяснила, почему отдала роль насильника своему мужу
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Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера
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В прокате с 2 ноября
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