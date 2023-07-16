«Мини диско. Танцуют все!»

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«Девушка и Смерть»: Элегия о страданиях юного дурака

Картина также удостоена награды за лучший актерский ансамбль

Фильм Романа Михайлова «Наследие» получил гран-при на фестивале «Горький fest»

Актёрский состав «Оппенгеймера» в знак солидарности покинул премьеру фильма в Лондоне

Гильдия актёров США объявила о забастовке

Это комедийный сериал про съемки блокбастера с двойниками знаменитых зарубежных актеров

Марина Доможирова, Даниил Воробьев и Валерия Федорович отправятся в «Голливудск»

Актер о работе в фантастическом триллере «Рубеж выживания»

Люсьен Лависконт: «Играть американца – это очень сложно»

Никита Ефремов в экранизации романа про магические советские повести

«Библиотекарь»: Смотрит в книгу – видит зигу

К актерскому ансамблю присоединилась Лариса Удовиченко

Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра»

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Аглая Тарасова пускается в авантюру с Кириллом Кяро в драмеди «Диагноз "Везучая"»

Сериал выйдет в августе на платформах more.tv и Wink