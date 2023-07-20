«Обезболивающее». Трейлер на английском языке

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Новости кино Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х Премьера состоится осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и START

Новости кино Никита Панфилов получает необычный дар в сериале «Положение вещей» В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская

Новости кино Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут» Проект сочетает игровые и документальные части

Интервью «Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбарри» Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера

Обзор сериалов «Грозный»: Сергей Маковецкий и дары смерти А также Александр Яценко и философские четки

Новости кино Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные» В кадре компанию ей составят Роман Евдокимов, Егор Дружинин и Иван Добронравов

Обзор сериалов «Бэби-тур»: В Америку через постель Чтобы родить в США, нужно забеременеть в России