«Жар-птица: Цветок Эдема». Трейлер на японском языке

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Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»

Актёр считает, что настало время единения

«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Марго Робби, Райан Гослинг и все-все-все в фильме Греты Гервиг

Тихо на пальцах: «Барби» — главный блокбастер лета о куклах личности

«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»

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