«Последователи»

Бизнесмен Павел Прилучный
попадает в сильную аварию, а когда приходит в себя, то обнаруживает, что превратился в героя анекдотов про гастарбайтеров
Фуко Идзумо, непреднамеренно убивающая людей с помощью особой способности, встречает нежить Энди, который хочет умереть, но не может
Когда начинается зомби-апокалипсис, обычный офисный трудоголик составляет список из 100 дел, которые давно мечтал воплотить в жизнь
О том, как амбициозный выходец из рабочего класса Лоран Лафитт
становится одним из знаковых общественных деятелей Франции
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