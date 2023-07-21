«Последователи»

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Фуко Идзумо, непреднамеренно убивающая людей с помощью особой способности, встречает нежить Энди, который хочет умереть, но не может

20 июля

«Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью»». Трейлер с английскими субтитрами

Когда начинается зомби-апокалипсис, обычный офисный трудоголик составляет список из 100 дел, которые давно мечтал воплотить в жизнь