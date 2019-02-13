ревью

На смотре показали поучительное кино Агнешки Холланд и Гая Наттива

Берлинале-2019// В СССР – Голодомор, в США – скинхеды

Фильм рассказывает о таинстве мантропения через опыт самых известных исполнителей различных традиций.

История о вводе советских войск в Афганистан.

Новости кино

Долг двух десятков кинокомпаний перед Фондом кино составил более 700 миллионов рублей

В «чёрный список» попали «Энджой мувиз», «Кинокомпания "Спутник"», «Кинокомпания "КИТ"» и другие организации кинематографии.