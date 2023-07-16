«Кружева 2». Трейлер на английском языке

Новости кино
Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами
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В ночь с 16 на 17 июля, 00:10, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Режиссёр объяснила, почему отдала роль насильника своему мужу
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Свободная Шэрон Стоун в убийственной шутке Пола Верховена
Интервью
В российский прокат фильм выходит 20 июля
Лайфстайл
Актёр считает, что не надо бояться “развала” страны
Новости кино
Премьера состоится осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и START
Интервью
Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера
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