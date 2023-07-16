«Я люблю тебя до смерти». Трейлер на английском языке

что почитать?

Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами

Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе

В ночь с 16 на 17 июля, 00:10, viju TV1000 русское

«Умная Маша»: Не поминай имя Цыпкина всуе

«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет»

Не с той ноги: как «Основной инстинкт» тряхнул Голливуд

«Это психологическая игра в кошки-мышки»: Николас Кейдж и Юэль Киннаман о триллере «Схватка с дьяволом»

Актёр считает, что не надо бояться “развала” страны

«Соединённому Королевству конец»: Брайан Кокс о необходимости реформ в Великобритании

Премьера состоится осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и START

Интервью

«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбари»

Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера