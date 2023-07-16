«Сердце Дикси». Трейлер на английском языке

Новости кино
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Режиссёр объяснила, почему отдала роль насильника своему мужу
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ
Спутник телезрителя
19 июля, 10:10, МАТЧ!
Новости кино
В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская
Интервью
Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера
Обзор сериалов
А также Александр Яценко и философские четки
Новости кино
Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами
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