«Принцесса Карабу». Трейлер на английском языке

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Новости кино Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда» В прокате с 2 ноября

Лайфстайл «Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет» Режиссёр объяснила, почему отдала роль насильника своему мужу

Спутник телезрителя «Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ

Новости кино Никита Панфилов получает необычный дар в сериале «Положение вещей» В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская

Интервью «Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбари» Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера

Обзор сериалов «Грозный»: Сергей Маковецкий и дары смерти А также Александр Яценко и философские четки