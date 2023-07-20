«Бессмертник»

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Незаживающие раны, полифония, Босх и другие приметы большого стиля
Новости кино
Проект сочетает игровые и документальные части
Новости кино
Киносмотр, где кроме короткометражек впервые будет представлена программа дебютного полнометражного кино, пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде
Спутник телезрителя
19 июля, 10:10, МАТЧ!
Главная тема
От «Маяковского» до «ВМаяковского»
Обзор сериалов
И причем здесь Фандорин с Человеком-пауком
Спутник телезрителя
21 июля, 21:55, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
20 июля, 22:00, СТС
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