«Ван-Пис». Трейлер №2 на английском языке

что почитать?

«Страна Саша»: Там, где живут краши

К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин

Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым

Актриса старается найти золотую середину между семьёй и работой

«Иногда ощущаю себя «мамой-осьминожкой»: Мария Порошина о воспитании пятерых детей

От совместных съёмок до рождения сына

Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с Марком Богатырёвым

Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф

Интервью

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии