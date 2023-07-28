«Белый список»

Спутник телезрителя
26 июля, 20:00, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым
Спутник телезрителя
27 июля, 23:55, СТС
Интервью
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
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Продакшен «Пензфильммаш» о сериале «Тяни, Сундук» и грядущих планах
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Актёр считает, что настало время единения
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Мифы и легенды об абсолютном авторе
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По сюжету молодой немец становится волонтером в обычной петербургской больнице
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