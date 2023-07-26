«Невинный». Трейлер с английскими субтитрами

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Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»

Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф

Следователь Мария Андреева сталкивается с загадочным преступлением в детективе «Ловец снов»

Интервью

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии