«Три сестры». ТВ-ролик на турецком языке

телеролик

Сестры Донюш, Тюркан и Дерья росли в обстановке, о которой можно только мечтать. Они и предположить не могли, сколько трудностей, испытаний выпадет на долю каждой в новой взрослой жизни

«Тайное влечение» «Чувства Анны» «Папаша в бегах» «Привет, мама» «Ведьма и чудовище». Трейлер с английскими субтитрами