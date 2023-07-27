«Удар! Ещё удар!». Отрывок

Новости кино
Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет
Интервью
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
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Мифы и легенды об абсолютном авторе
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Главные герои из 1990-х попадают в наши дни
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Актриса старается найти золотую середину между семьёй и работой
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По итогам питчинга компаний-лидеров финансирование выделят 11 проектам
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Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым
Спутник телезрителя
26 июля, 20:00, РЕН ТВ
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