«Дневной поезд». Отрывок

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Мифы и легенды об абсолютном авторе
Новости кино
Главные герои из 1990-х попадают в наши дни
Спутник телезрителя
28 июля, 21:30, РЕН ТВ
Новости кино
Над проектом работает шоураннер «Нулевого пациента»
Новости кино
К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин
Новости кино
В одиннадцатом сезоне к актерскому составу присоединился Роман Мадянов
Спутник телезрителя
29 июля, 19:00, ТВ-3
Новости кино
Телепремьера состоится 31 июля на телеканале «Россия»
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