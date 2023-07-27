«Звонок 2». Трейлер на японском языке

Рецензии на фильмы
Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым
Интервью
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
Спутник телезрителя
27 июля, 23:55, СТС
Новости кино
К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин
Спутник телезрителя
28 июля, 21:30, РЕН ТВ
Новости кино
По итогам питчинга компаний-лидеров финансирование выделят 11 проектам
Лайфстайл
Актриса старается найти золотую середину между семьёй и работой
Лайфстайл
От совместных съёмок до рождения сына
обсуждение >>