«Звонок 0: Рождение». Трейлер на японском языке

трейлер

Садако, замкнутая юная особа, примыкает к театральной труппе. После этого актёры начинают мучиться нехорошими снами и, естественно, проникаются ненавистью к девочке

«Тайное влечение» «Чувства Анны» «Папаша в бегах» «Привет, мама» «Ведьма и чудовище». Трейлер с английскими субтитрами