«Привет, мама»

Новости кино
Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет
Интервью
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
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Мифы и легенды об абсолютном авторе
Спутник телезрителя
26 июля, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Главные герои из 1990-х попадают в наши дни
Спутник телезрителя
28 июля, 21:30, РЕН ТВ
Новости кино
Над проектом работает шоураннер «Нулевого пациента»
Спутник телезрителя
29 июля, 19:00, ТВ-3
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