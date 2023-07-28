«Солдаты-15. Новый призыв». ТВ-ролик

Новости кино
Главные герои из 1990-х попадают в наши дни
Новости кино
Над проектом работает шоураннер «Нулевого пациента»
Рецензии на фильмы
Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым
Новости кино
Телепремьера состоится 31 июля на телеканале «Россия»
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Мифы и легенды об абсолютном авторе
Новости кино
Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет
Лайфстайл
Актриса старается найти золотую середину между семьёй и работой
Новости кино
К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин
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