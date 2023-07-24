«Коллеги». Отрывок

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Главные герои из 1990-х попадают в наши дни

Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере

«Страна Саша»: Там, где живут краши

К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин

Интервью

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии