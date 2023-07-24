«Коллеги». Отрывок

Новости кино
Главные герои из 1990-х попадают в наши дни
Спутник телезрителя
27 июля, 23:55, СТС
Новости кино
По итогам питчинга компаний-лидеров финансирование выделят 11 проектам
Новости кино
К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин
Спутник телезрителя
29 июля, 19:00, ТВ-3
Интервью
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
Новости кино
В одиннадцатом сезоне к актерскому составу присоединился Роман Мадянов
Новости кино
Над проектом работает шоураннер «Нулевого пациента»
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