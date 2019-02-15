«Хрустальное небо вчерашнего дня»

анонс

15 февраля «Холодное сердце 2» Анна, Эльза, Кристоф, Свен и Олаф отправляются на север, чтобы раскрыть древние тайны своей страны.

14 февраля «Тетрадь дружбы Нацумэ» С самого детства Нацумэ приходится жить рядом с духами и скрывать от людей свой дар.

14 февраля «Водяная» Два школьника приезжают в деревню, где их мать похищает нечисть.