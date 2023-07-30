«Как я стал ребёнком»

Спутник телезрителя
28 июля, 21:30, РЕН ТВ
Новости кино
В Минске стартовали съемки нового детективного сериала для НТВ
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Избранником актрисы стал бывший генеральный директор Ferarri
Новости кино
К своим ролям в третьем сезоне комедии ТНТ также вернулись Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин
Спутник телезрителя
В ночь с 21 июля на 1 августа, 00:50, Дом Кино
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Обзор сериалов
Не только знакомые, но и новые персонажи путешествуют во времени и пространстве
Спутник телезрителя
В ночь с 30 на 31 июля, 00:10, ТНТ
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