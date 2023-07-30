«Отель для собак»

Лайфстайл
Актриса старается найти золотую середину между семьёй и работой
Рецензии на фильмы
Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым
Новости кино
По итогам питчинга компаний-лидеров финансирование выделят 11 проектам
Спутник телезрителя
В ночь с 30 на 31 июля, 00:10, ТНТ
Лайфстайл
От совместных съёмок до рождения сына
Спутник телезрителя
28 июля, 21:30, РЕН ТВ
Новости кино
В разработке находится 14 проектов
Новости кино
Над проектом работает шоураннер «Нулевого пациента»
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