«СуперИвановы». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
4 августа, 15:10, ОТР
Главная тема
Драйв, драма и душевность в одном флаконе
Новости кино
Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей
Рецензии на фильмы
Экранизация душещипательной книжки журналиста Дэвида Шеффа
Спутник телезрителя
5 августа, 23:10, ОТР
Новости кино
В проекте также сыграли Александр Арсентьев, Анна Клинская и Артем Осипов
Новости кино
Фильм расскажет о художнике и его борьбе с внутренним демоном
Лайфстайл
Актриса скончалась на 82-м году жизни
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