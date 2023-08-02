«АККА: Инспекция по 13-ти округам — Спешлы». Трейлер на японском языке

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Новости кино Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703» Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей

Новости кино Надежда Бахтина узнает об измене мужа в мелодраме «Переворот» В проекте также сыграли Александр Арсентьев, Анна Клинская и Артем Осипов

Лайфстайл Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко Актриса скончалась на 82-м году жизни

Новости кино Про Высоцкого снимут художественный фильм с использованием нейросетей Главную роль исполнит Александр Шпагин

Новости кино Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном» Съемки семейной комедии стартуют в сентябре в Абрау-Дюрсо

Интервью Андрей Бегунов: «Российская индустрия в 2010 году и сейчас — это две совершенно разные вещи» Продюсер и директор по производству компании «КиТ» о платформа action.online