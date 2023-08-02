«Актёры ослеплённого города». Трейлер на японском языке

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18-летний Синтаро Кисараги два года не выходил на улицу. Но сегодня ему пришлось тащиться в супермаркет в пик августовской жары

«Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире». Трейлер с русскими субтитрами «Новенькие. Бунт против взрослых». Тизер «Концерт отменяется» «Повелитель ветра». Трейлер №2 «Телекинез»