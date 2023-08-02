Спутник телезрителя
2 августа, 20:00, СТС
Новости кино
Опубликованы тизер-трейлер и тизер-постер новогодней комедии с датой релиза
Новости кино
Компанию ему составят Наталья Земцова и Дарья Екамасова
Лайфстайл
Актриса больше не может читать сценарии из-за дегенеративного заболевания глаз
Интервью
Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами
Спутник телезрителя
1 августа, 15:00, viju TV1000 русское
Обзор сериалов
Новости кино
Премьера комедии состоялась в онлайн-кинотеатре Wink
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