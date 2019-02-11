«Робот по имени Чаппи»

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«Норм и Несокрушимые: ключи от королевства»

Школьник и любитель видеоигр Сяои решает измениться, чтобы понравиться однокласснице.

15 февраля

«Холодное сердце 2»

Анна, Эльза, Кристоф, Свен и Олаф отправляются на север, чтобы раскрыть древние тайны своей страны.