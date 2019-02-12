«Шпионский мост»

Новости кино
В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась 71-я церемония вручения премии Американской гильдии сценаристов.
Спутник телезрителя
18 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Галина Шевякова
спасает сына от мошенницы, которую интересуют только его деньги.
Новости кино
Режиссёр, завершивший на днях съёмки девятого эпизода «Звёздных войн»
, выступит продюсером нового сериала.
Ролики фильмов
Павел Крайнов
в экранизации библейской истории о помилованном убийце.
Лайфстайл
Артист высмеял «ценности» традиционного общества
Ролики фильмов
Новости кино
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
Ролики фильмов
Интервью
Ученик Александра Сокурова – о своем режиссерском дебюте, показанном на Берлинале, интересе к истории и экспериментах с формой кино.
Новости кино
Выдающийся чилийский режиссёр отмечает юбилей.
Спутник телезрителя
17 февраля, 20:00, РЕН ТВ
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