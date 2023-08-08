«Нейросеть»

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«Она сделала мне предложение, и я сразу согласился»: Тайка Вайтити и Рита Ора показали фотографии со свадьбы

Популярной актрисе, режиссеру и продюсеру исполнилось 50 лет

Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа

История кино

«Я БЫЛ МОНУМЕНТАЛЕН, Я БЫЛ ЭПОХАЛЕН»: как Клаус Кински ворвался в жизнь 13-летнего Вернера Херцога

Фрагмент из книги режиссера «Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары»