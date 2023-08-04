«Андрейка». ТВ-ролик

Обычное утро обернулось настоящей катастрофой для Лиама Нисона
После переезда в дом мечты с молодожёнами Джоном Магаро
и Частен Хармон
начинают происходить таинственные вещи, и их жизнь оказывается под угрозой
Джино Анания
разыскивает свою пропавшую сестру. Девушка исчезла после того, как провела пугающий ритуал, с помощью которого можно попасть в иное, мрачное измерение
Зою оставили за главную в доме. Она очень старается, нельзя подвести новых приемных родителей. Но пара головорезов похищают их собаку Макса, легендарного призера выставок
обсуждение >>