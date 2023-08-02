«Спасская-2». Отрывок

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Новости кино Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703» Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей

Новости кино Роман Евдокимов находит «Огниво» Стартовали съемки сказочного фильма по мотивам сказки Андерсена

Новости кино Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым В кадре компанию ему составили Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова

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