«Эпические истории капитана Подштанника». 2 сезон. Трейлер на английском языке

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В этом сезоне решается вопрос об исключении Джорджа и Гарольда, когда суперинтендант заявляет, что правила, написанные Круппом, не учитываютсям

«Заложники». Трейлер №2 «Тайна проклятой обители» «Игра в Лифте» «Макс и Зоя» «Кеша должен умереть»