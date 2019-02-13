«No comment»

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Работы выдающегося режиссёра можно будет посмотреть на Открытой киностудии «Лендок» и в киноцентре «Дом кино».

Новости кино

«Кислоту» и «Сердце мира» покажут зрителям с проблемами зрения и слуха

«Кинотавр» уже во второй раз проведёт в Москве социальный проект «Безграничные возможности».