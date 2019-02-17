«Квест страха»

ревью

Интервью Александр Золотухин: «Мы хотели показать проявление национального характера в экстремальных обстоятельствах» Ученик Александра Сокурова – о своем режиссерском дебюте, показанном на Берлинале, интересе к истории и экспериментах с формой кино.

Ролики фильмов «Проклятие плачущей» Призрак, затерявшийся между Раем и Адом, забирает детей во тьму.

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