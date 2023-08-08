«Не в деньгах счастье-2». ТВ-ролик

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Интервью Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях» Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства

Лайфстайл «Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой Актёр до сих пор с недоумением вспоминает этот старый случай

Лайфстайл «Достоевский и Толстой писали это не для детей»: Кирилл Нагиев раскритиковал школьную программу по литературе Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы

Лайфстайл «Такого не было 60 лет»: Ингеборга Дапкунайте объяснила суть актёрской забастовки в США Забастовка отразилась на работе актрисы

Новости кино Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код» В актерском составе также Полина Гухман, Максим Карушев и Раиса Рязанова

Обзор сериалов «Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот Карина Андоленко расследует преступления в Сочи