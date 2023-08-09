«Дитер». Трейлер на немецком языке

что почитать?

Спутник телезрителя «Жасмин»: Трамвай «Наказание» В ночь с 13 на 14 августа, 02:40, ОТР

Новости кино Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный» В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук

Лайфстайл «Это мой родственник. Я его люблю»: Ингеборга Дапкунайте о Евгении Миронове А также о Никите Михалкове

Спутник телезрителя «Каратэ-пацан»: Бой с правилами 14 августа, 19:35, СТС

Спутник телезрителя «Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке 12 августа, 17:20, СТС

Лайфстайл «Достоевский и Толстой писали это не для детей»: Кирилл Нагиев раскритиковал школьную программу по литературе Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы

Новости кино Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой» Режиссером проекта выступила Екатерина Двигубская