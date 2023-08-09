«Дитер». Трейлер на немецком языке

Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 августа, 02:40, ОТР
Новости кино
В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук
Лайфстайл
А также о Никите Михалкове
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
Спутник телезрителя
12 августа, 17:20, СТС
Лайфстайл
Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы
Новости кино
Режиссером проекта выступила Екатерина Двигубская
Интервью
Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
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