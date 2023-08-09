«Кузей Гюней». Трейлер с английскими субтитрами

Лайфстайл
Актриса сыграет главную роль в российском ремейке сериала «Постучись в мою дверь»
Интервью
Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
Новости кино
Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
Спутник телезрителя
12 августа, 17:20, СТС
Новости кино
В актерском составе также Полина Гухман, Максим Карушев и Раиса Рязанова
Лайфстайл
А также о Никите Михалкове
Лайфстайл
Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы
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