«Белая ночь». ТВ-ролик

Обзор сериалов
Карина Андоленко расследует преступления в Сочи
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Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
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Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
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Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
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Актриса сыграет главную роль в российском ремейке сериала «Постучись в мою дверь»
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Забастовка отразилась на работе актрисы
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