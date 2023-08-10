«Пасхальный Мишка-Йоги». ТВ-ролик на английском языке

Лайфстайл
Актриса сыграет главную роль в российском ремейке сериала «Постучись в мою дверь»
Спутник телезрителя
11 августа, 22:10, Пятница!
Интервью
Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
Обзор сериалов
Карина Андоленко расследует преступления в Сочи
Новости кино
В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук
Новости кино
Режиссером проекта выступила Екатерина Двигубская
Лайфстайл
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