Ролики фильмов
Павел Крайнов
в экранизации библейской истории о помилованном убийце.
Лайфстайл
Артист высмеял «ценности» традиционного общества
Лайфстайл
Актер узнал о собственном разводе из новостей
Лайфстайл
Режиссер написал очередное истеричное послание
Новости кино
Режиссёр, завершивший на днях съёмки девятого эпизода «Звёздных войн»
, выступит продюсером нового сериала.
Ролики фильмов
Новости кино
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
Ролики фильмов
Интервью
Ученик Александра Сокурова – о своем режиссерском дебюте, показанном на Берлинале, интересе к истории и экспериментах с формой кино.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
17 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
17 февраля, 21:00, СТС
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