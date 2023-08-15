«Зов мести»

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Новости кино Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный» В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук

Лайфстайл «Такого не было 60 лет»: Ингеборга Дапкунайте объяснила суть актёрской забастовки в США Забастовка отразилась на работе актрисы

Интервью Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях» Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства

Лайфстайл «Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой Актёр до сих пор с недоумением вспоминает этот старый случай

Лайфстайл «Достоевский и Толстой писали это не для детей»: Кирилл Нагиев раскритиковал школьную программу по литературе Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы

Обзор сериалов «Ухожу красиво»: Умри, но сейчас Комедийный боевик с Яглычем в роли неубиваемого мента