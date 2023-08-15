«Иван Семёнов: Большой поход»

Новости кино
В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук
Интервью
Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
Новости кино
Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
Лайфстайл
Забастовка отразилась на работе актрисы
Лайфстайл
Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы
Лайфстайл
Бракоразводный процесс продолжался 7 лет
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
Обзор сериалов
Комедийный боевик с Яглычем в роли неубиваемого мента
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