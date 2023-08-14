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«Доктор Живаго». ТВ-ролик

телеролик

14 августа 2023
С началом Первой мировой войны доктор Олег Меньшиков отправляется на фронт, оставив в Москве жену и детей


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Варвара АндрееваСергей ГоробченкоОлег МеньшиковАлександр ПрошкинЧулпан ХаматоваОлег Янковский
фильмы
Доктор Живаго

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