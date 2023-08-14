«Доктор Живаго». ТВ-ролик

Лайфстайл
Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы
Интервью
Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
Новости кино
Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
Лайфстайл
Бракоразводный процесс продолжался 7 лет
Новости кино
В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук
Лайфстайл
А также о Никите Михалкове
Лайфстайл
Забастовка отразилась на работе актрисы
Новости кино
обсуждение >>